Ocho heridos al chocar dos coches en Coll de Nargó

Ocho personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave, el domingo por la noche en un choque frontal entre dos vehículos a la C-14 en Coll de Nargó. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 21.17 horas cuando, al parecer, un turismo intentó esquivar un jabalí con un volantazo, invadió el sentido contrario y chocó frontalmente con un vehículo que circulaba en dirección a Lleida. En un vehículo viajaban seis personas y en el otro, dos. Uno de los ocupantes quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos, que trabajaron en el lugar con siete dotaciones. El herido grave fue evacuado al Vall d’Hebron, seis personas fueron derivadas al Arnau de Vilanova y una trasladada al hospital de La Seu.