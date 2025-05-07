El ‘Cau’: tres décadas de comunidad

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Agrupament Escolta Ivarsenc conmemora su 30 aniversario con una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía. La celebración, prevista para este sábado, quiere ser un punto de encuentro para vecinos de Ivars d’Urgell y para todas aquellas personas que han formado parte del Cau a lo largo de estas tres décadas. Nacido en 1995 por iniciativa de un grupo de jóvenes y familias que querían ofrecer una alternativa educativa y de ocio sin tener que desplazarse a poblaciones mayores, el agrupamiento se ha consolidado como una de las entidades más activas del Pla. En estos treinta años, ha sido motor de participación, formación en el tiempo libre y transformación comunitaria, acogiendo a generaciones de niños y jóvenes de Ivars, Vallverd y otras localidades cercanas.

La fiesta del 30 aniversario arrancará por la mañana con una pintada participativa en las paredes del Cau, seguida de una rúa y un pasacalles que culminarán con un vermut popular en el centro del pueblo. Por la tarde, el ambiente será más emotivo, con una ceremonia de reconocimiento a las personas que han hecho posible estos treinta años de historia. La celebración continuará con una cena popular y música a cargo del DJ Bada. Como parte de los actos, se inaugurará una exposición fotográfica en Cal Sant que repasa la trayectoria del Cau Ivarsenc, destacando el papel esencial de niños, jóvenes y familias en el crecimiento de esta entidad educativa y comunitaria.