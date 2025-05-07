Entra en vigor el Plan de emergencia de las presas de Baserca i Llauset, que afecta a seis municipios de Cataluña y Aragón

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Plan de emergencia de las presas ribagorzanas de Baserca y Llauset, situadas entre el Alt Pirineu y la Franja de Ponent, ha entrado en vigor este miércoles. Este afecta a los municipios de Vilaller, Montanuy, El Pont de Suert, Bonansa, Tremp y Sopeira, siendo entre los dos primeros donde se han repartido hasta nueve sirenas que, una vez puestas a prueba, se harían sonar en caso de un incidente de seguridad en el embalse. De hecho, su activación obliga a la población a desalojar la zona inmediatamente y desplazarse a puntos elevados. La noticia se ha dado a conocer en Vilaller, en una jornada de divulgación a cargo de técnicos de Enel Green Power España -filial de Endesa-, Protección Civil de Cataluña y Aragón, además de alcaldes.