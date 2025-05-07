Fin de semana gigante en el Pla d’Urgell

Publicado por ALBA GARCÍA Creado: Actualizado:

Los gigantes se apoderaron de las calles durante el fin de semana en dos pueblos del Pla d’Urgell: Castellnou de Seana y Sidamon. La novena Trobada Gegantera en Castellnou de Seana fue la más multitudinaria desde su creación. Contó con la participación de 13 colles, 22 gigantes, 12 gigantones y 325 personas que asistieron al almuerzo organizado en el Sindicato. A la fiesta se desplazaron colles de diferentes lugares de la comarca, como la Colla Gegantera i Grallera El Gabatxet de Golmés y la Colla Gegantera d’Ivars d’Urgell.

El mismo día, en Sidamon, la Colla Gegantera Els Pelagalls llenó las calles de música con la cuarta Trobada Gegantera. Antes del recorrido, tuvo lugar un almuerzo en la pista deportiva con las seis colles que participaron. Entre ellas estaban la Colla Gegantera i Grallera l’Arreu de Mollerussa, Gegants Cappont y la Colla Gegantera i Grallera de Bellvís. Durante la mañana. grandes y pequeños disfrutaron del encuentro. que finalizó con un baile conjunto en la plaza Major del pueblo.