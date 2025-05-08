Instalan sirenas para alertar a seis pueblos de Lleida en el caso de incidentes de seguridad en dos presas

Una de las sirenas situadas al lado de la presa de Llauset, en Montanuy (Huesca), para alertar de situaciones de emergencia al embalse.Albert L. Cobo / ACN

Este miércoles ha entrado en vigor el Plan de emergencia de las presas ribagorzanas de Baserca i Llauset, con la instalación de nueve sirenas de alerta repartidas entre Cataluña y el Aragón para avisar la población en caso de incidente grave a las infraestructuras. Les sirenas, ubicadas principalmente en los municipios de Vilaller y Montanuy, forman parte del sistema de respuesta inmediata que afectará también a El Pont de Suert, Bonansa, Tremp y Sopeira.

Este dispositivo acústico se activará sólo en el escenario más crítico del Plan de emergencia —el nivel 3— cuando exista un riesgo inminente de rotura de la presa. La señal obligará a los vecinos a evacuar rápidamente las zonas próximas y dirigirse hacia puntos elevados. En los escenarios de menor riesgo, los técnicos analizarán si hay que iniciar la evacuación preventiva según la evolución de la situación.

Aparte de las sirenas, se ha habilitado también una Sala de Emergencia Avanzada en la presa de Llauset, equipada con sistemas de comunicación redundantes para garantizar la coordinación y la respuesta operativa en momentos críticos. El sistema se sitúa aguas abajo de los embalses para cubrir el área que podría verse afectada en los primeros minutos de una posible inundación.

La implantación del Plan se ha dado a conocer en Vilaller durante una jornada informativa dirigida a autoridades locales, técnicos de Protección Civil de Cataluña y Aragón, y representantes de cuerpos de emergencia. Protección Civil ha remarcado que el sonido de las sirenas es diferente del de riesgo químico para facilitar la identificación, y que el Plan queda integrado dentro del protocolo general del Inuncat.

Este sistema de seguridad, impulsado por Enel Green Power España (filial de Endesa), busca mejorar la protección de los municipios afectados y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia derivada del funcionamiento de estas dos presas hidroeléctricas situadas entre el Alt Pirineu y la Franja de Ponent.