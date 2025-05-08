La CHE provoca una crecida para limpiar de lodo el Ebro del viejo Mequinensa a Riba-roja

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) activó ayer una nueva crecida artificial en el Ebro con el objetivo de movilizar los lodos que se acumulan en el embalse de Riba-roja, entre el antiguo pueblo de Mequinensa y la presa, y tratar de empujarlos fuera del embalse, hacia el de Flix y desde este hacia el delta.

Los preparativos de la crecida controlada, que incluyeron un descenso de más de cuatro metros en el nivel de la lámina de agua de Riba-roja, generaron dos estampas inusuales.

Por una parte, la bajada del agua hizo aflorar en la margen izquierda del Ebro, a unos cientos de metros de la presa de Mequinensa, parte de los vestigios del antiguo pueblo, el que murió engullido por las aguas de Riba-roja cinco años después de que la presa de Mequinensa anegara las minas y la mayor parte de la huerta.

Por otra, la caída del nivel permitió ver por primera vez el nuevo cauce del Segre en el Aiguabarreig con el Cinca después de que la crecida controlada de noviembre, la primera que se registra en esos ríos, arrastrara hacia la cola de Riba-roja 7.700 toneladas del lodo acumulado a lo largo de cinco décadas y media.

El descens de Riba-roja va fer aflorar vestigis de la vella Mequinensa. - ALBERT L. COBO/ACN

La nueva crecida controlada tiene como objetivo movilizar esos fangos y las 300.000 toneladas que llegaron a ser arrastradas dentro del embalse en noviembre, aunque no llegaron a salir de él, para enviarlas aguas abajo.

“La crecida controlada forma parte del régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro contemplado en el plan hidrológico”, señaló la CHE, que añadió que”además de favorecer la limpieza de macrófitos del cauce, supone una importante experiencia para el estudio de la migración de los sedimentos”.

La suelta de agua comenzó a las siete de la mañana de ayer en Mequinensa con un caudal de 1.200 m3/s que, de las 13.00 a las 17.00 horas, se redujo a 1.100. Paralelamente, la suelta empezó con 1.500 m3/s a las 8.00 en Riba-roja, donde se redujo a 1.400 a las 13.00. Flix comenzó a soltar 1.500 a las 8.30 para bajar a 1.400 a las 13.30. La maniobra se dio por finalizada a las 18.30.

Vídeo: CHE

Las principales novedades de esta maniobra hidráulica fueron la duración, de diez horas frente a las cinco de las dos anteriores, y una monitorización “con mayor esfuerzo” del tránsito de los sedimentos en el embalse de Riba-roja.

La operación movió 52,2 hm3 de agua, menos del 11% de la nieve que queda por fundirse.

El plan de emergencia de Baserca y Llauset afecta a seis municipios

El Plan de emergencia de las presas de Baserca y Llauset, en el Noguera Ribagorçana, entró ayer en vigor. Afecta a los municipios leridanos de Vilaller , El Pont de Suert y Tremp y a los oscenses de Bonansa, Sopeira y Montanui. Entre el primero y el último se han repartido hasta nueve sirenas que, una vez puestas a prueba, se harían sonar en caso de un incidente de seguridad en el embalse. Su activación obliga a la población a desalojar la zona de inmediato y desplazarse a puntos elevados.

Alertan de la necesidad de avisar de los riesgos en zonas de baño

La mayor afluencia de visitantes a espacios naturales de baño en zonas del interior de Catalunya hace crecer la necesidad de alertar sobre los riesgos de estos entornos para minimizar sus accidentes. Expertos en seguridad acuática piden más medidas de control, ya sea con vigilantes o con carteles informativos sobre los riesgos. Para darlos a conocer, 25 alumnos del ciclo formativo de Guía en el Medio Natural llevaron a cabo ayer prácticas de rescate en el río en el Club Nàutic Mig Segre de Ponts.