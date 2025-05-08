El Parlament tumba una moción que pedía la suspensión del incremento de la tasa turística

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El pleno del Parlament de Catalunya ha rechazado este jueves la moción que instaba al Govern a "dejar sin efecto, de forma inmediata y con carácter temporal, el incremento de la tasa turística hasta que no se hiciera un estudio independiente que analice el impacto". La iniciativa del PPC ha recibido los 63 votos favorables de Junts, el PPC, Vox y AC, que no han sido suficientes ante los 72 votos en contra del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Esta votación llega después de que la cámara aprobara este miércoles el aumento de esta tasa, pero rechazara el aplazamiento de la entrada en vigor hasta octubre. Después de eso, la consellera Alícia Romero anunció un nuevo decreto extraordinario que previsiblemente se aprobará el martes que viene en Consejo Ejecutivo.

El texto rechazado por la cámara también "expresaba la preocupación por el impacto que tienen sobre el turismo decisiones de las administraciones públicas catalanas sin diálogo", como el incremento de la tasa turística, que "lastran la competitividad del sector del turismo y amenazan la dinamización de este sector estratégico para la economía catalana".

El pleno sí que ha aprobado otros puntos, como el que "manifiesta la necesidad de poner en valor el sector turístico en Catalunya por su relevante contribución a la economía catalana".

Los campings ven "pésimo" el voto en el Parlament

El presidente de la Federación Catalana de Campings, Miquel Gotanegra, ha afirmado este jueves que el sector ve "pésimo" el voto de ayer en el Parlament que permitió que ya se aplique la tasa turística y ha exigido al Govern que apruebe el martes el aplazamiento y se garantice la mayoría para validarlo a la Cámara. De momento, este jueves "aplicarán la misma tasa turística que ayer". El presidente de la federación ha criticado el revuelo que se ha generado porque crea inseguridad jurídica y daña la imagen de Catalunya como destino turístico. "Es triste. Pensaba que era un país serio, no podemos ser el asno de los golpes", ha afirmado. Esta tarde el sector se volverá a reunir con representantes del ejecutivo y esperan que les den alguna explicación.

Para el presidente de la Federación Catalana de Campings, Miquel Gotanegra, un aumento de la tasa turística es un cambio lo bastante significativo como para "planificarlo con tiempo". "Tenemos que ser un país serio, no se pueden hacer las cosas de esta manera. Que ayer en el Parlament saliera este resultado es muy pésimo", ha señalado.

El presidente ha recordado que han hecho "muchos kilómetros" para reunirse con diferentes representantes del Govern en numerosas ocasiones, y ha lamentado que no se les haya tenido en cuenta antes de incrementar el tributo.

La misma tasa que ayer

Después de la votación fallida en el Parlament, la consellera Alícia Romero anunció un nuevo decreto extraordinario que previsiblemente se aprobará el martes que viene en Consejo Ejecutivo para aplazar el aumento de la tasa.

Gotanegra confía en que "sea así". "Espero que esta situación se quede con anécdota, pero es triste, no tendríamos que haber llegado aquí". Y es que el presidente de la federación considera que el Parlament tendría que ser consciente de "el revuelo que ha generado", ya que les ha creado inseguridad jurídica y ha estropeado su imagen. "Cataluña es la destinación turística más importante de España, y los europeos no están acostumbrados a hacer las cosas así", ha subrayado.