El incendio de un camión obliga a cortar la AP-2 en Castelldans en sentido Barcelona

El incidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 154 y ya se puede circular por uno de los carriles

Lluís Serrano
El incendio en la cabina de un camión ha obligado a cortar este viernes la autopista AP-2 en Castelldans en sentido Barcelona. Los bomberos han recibido el aviso a las 10.41 horas y han trabajado en el lugar con seis dotaciones. El camión no transportaba ninguna mercancía peligrosa. El incendio ha comenzado en el depósito de la tractora y ha afectado también al tráiler.

La calzada ha permanecido cortada durante varias horas y después se ha abierto un carril a la circulación.

