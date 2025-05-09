El incendio de un camión obliga a cortar la AP-2 en Castelldans en sentido Barcelona
El incidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 154 y ya se puede circular por uno de los carriles
El incendio en la cabina de un camión ha obligado a cortar este viernes la autopista AP-2 en Castelldans en sentido Barcelona. Los bomberos han recibido el aviso a las 10.41 horas y han trabajado en el lugar con seis dotaciones. El camión no transportaba ninguna mercancía peligrosa. El incendio ha comenzado en el depósito de la tractora y ha afectado también al tráiler.
La calzada ha permanecido cortada durante varias horas y después se ha abierto un carril a la circulación.
