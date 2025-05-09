Publicado por segre Creado: Actualizado:

El incendio en la cabina de un camión ha obligado a cortar este viernes la autopista AP-2 en Castelldans en sentido Barcelona. Los bomberos han recibido el aviso a las 10.41 horas y han trabajado en el lugar con seis dotaciones. El camión no transportaba ninguna mercancía peligrosa. El incendio ha comenzado en el depósito de la tractora y ha afectado también al tráiler.

La calzada ha permanecido cortada durante varias horas y después se ha abierto un carril a la circulación.

Consulta el estado del tráfico

Ampliaremos la información