Detenido un hombre en Les Borges Blanques por robar 120 cajas de ropa deportiva de un camión en la AP-2 en Alfés

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre, de 39 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Los hechos pasaron a las 03.30 horas de la madrugada en el kilómetro 143 de la AP-2, en el área de Servicio de Alfés, cuando un transportista alertó de que unos individuos le habían sustraído parte de la carga que llevaba en el camión.

Los agentes se personaron en el lugar y, después de tomar la descripción de los sospechosos y del vehículo que conducían, iniciaron la búsqueda los presuntos ladrones. Poco después, una patrulla localizó, en el polígono industrial Les Vedrunes de Les Borges Blanques, una furgoneta que coincidía con la descripción dada y, cerca del lugar, encontraron a un hombre escondido.

En el cacheo del vehículo, la policía localizó 120 cajas con camisetas y zapatillas deportivas de una conocida marca. La policía ya ha devuelto el material al transportista. Los agentes también intervinieron varias herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos con la modalidad conocida como 'teloneros'.

La investigación policial continúa abierta para localizar y detener a dos individuos más que también están implicados en el robo.

El detenido ha pasado este viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.