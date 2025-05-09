Parlon se compromete con las demandas del Pirineo

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, se comprometió ayer a hacer una “escucha activa” del territorio y atender las demandas que le planteen desde el Alt Pirineu i Aran. Lo dijo durante la celebración del Dia de las Esquadres de los Mossos d’Esquadra en la Región Policial del Pirineo Occidental, que tuvo lugar en Sort. Precisamente, las palabras de la consellera fueron en respuesta a una petición de mayor atención por parte del alcalde de la capital del Pallars Sobirà, Baldo Farré. En el acto, se entregaron 106 felicitaciones por actuaciones meritorias profesionales de agentes y por colaboraciones de entidades, instituciones y ciudadanía. También hubo 8 medallas al mérito policial y 7 placas conmemorativas. Además de la consellera también asistió el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, que acompañaron al jefe de los Mossos en el Pirineo, el intendente Daniel Pérez.

En su discurso, la consellera dijo que “esta vocación de servicio de los Mossos, la dedicación, la capacidad de trabajo y la adaptación al territorio requiere una singularización del propio cuerpo para dar una respuesta adecuada”. Además, aseveró que “hay un denominador común que es el trabajo desde la proximidad, la escucha activa con los vecinos, la dinamización social de la zona y los ayuntamientos que están al frente de este territorio único, singular, con muchos retos y desafíos de futuro”.