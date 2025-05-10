Matan a un vecino de Els Alamús y detienen a un hijo como supuesto autor del crimen

Los Mossos d’Esquadrta detuvieron en la mañana de ayer a un vecino de Els Alamús acusado de matar pocas horas antes a su padre en una casa ubicada en las afueras de esta localidad, a unos dos kilómetros en dirección a Torregrossa. Los investigadores sospechan que el presunto homicida aplicó a su padre una sobredosis de insulina para causarle la muerte, aunque este extremo deberá ser confirmado a partir de las diligencias que se practicarán a partir de ahora para esclarecer el crimen. Se da la circunstancia de que la víctima y el presunto parricida llevaban poco tiempo residiendo en Els Alamús.

El fallecido, de iniciales J. A., tenía 69 años, y el detenido tiene 45. Son de Lleida y adquirieron recientemente una vivienda en la partida Clotal, en las afueras de Els Alamús, a unos dos kilómetros de esta localidad en dirección a Torregrossa. En esta zona hay 8 o 9 viviendas construidas en dos caminos sin salida en forma de L, cerrados en los dos casos por una de las casas. Los Mossos d’Esquadra recibieron sobre las 9 de la mañana de ayer una llamada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) en la que se daba cuenta de un servicio en una de estas viviendas para atender a un hombre que padecía una parada cardiorrespiratoria.

Las maniobras efectuadas por los efectivos del SEM no pudieron evitar el fallecimiento de la víctima. Los agentes de los Mossos d’Esquadra que acudieron a la casa apreciaron indicios de que la muerte no se había producido por causas naturales. Al parecer, los investigadores sospechan que el presunto parricida aplicó a la víctima una sobredosis de insulina con la intención de causarle la muerte. Este extremo deberá ser confirmado o desmentido por la investigación.

Este es el primer homicidio que se registra este año en las comarcas de Lleida. El año pasado hubo tres, uno en Oliana, otro en Alcarràs y un tercero en Vilanova de la Barca, este último por parte de un presunto asesino en serie.