El supuesto parricida de Els Alamús habría matado a su padre por la venta de una finca

Los Mossos d’Esquadra sospechan que el supuesto parricidio ocurrido el viernes en Els Alamús se debió a la venta de una finca, según ha podido saber este periódico. Esta venta de una propiedad, que debía negociarse en parte el mismo viernes, habría sido el detonante de la tensión entre padre, J.A.A.R., de 69 años, e hijo, de 45, que, según sospechan los investigadores, habría acabado con la vida del primero aplicándole una sobredosis de insulina –la víctima era diabética– para causarle la muerte. El acusado ha dicho que fue su padre quien le pidió más dosis de insulina (ver desglose inferior).

De esta forma, el móvil del homicidio sería económico, en el primer crimen registrado este año en las comarcas de Lleida. El caso lo investiga la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos en Ponent y presumiblemente el acusado pasará mañana a disposición judicial.

Víctima y arrestado son de Lleida y adquirieron recientemente una vivienda en la partida Clotal, en las afueras de Els Alamús, a unos dos kilómetros de esta localidad en dirección a Torregrossa. En esta zona hay 8 o 9 viviendas construidas en dos caminos sin salida en forma de L, cerrados en los dos casos por una de las casas. Los Mossos recibieron sobre las 9.00 horas del viernes una llamada del SEM, que atendía a un hombre que padecía una parada cardiorrespiratoria y acabó falleciendo.

Los agentes de los Mossos d’Esquadra que acudieron al domicilio habrían detectado indicios de que la muerte no se había producido por causas naturales sino que podría tratarse de una muerte criminal y la DIC se hizo cargo del caso. En la vivienda también se encontraba el hijo del fallecido, con el que se entrevistaron. Los investigadores determinaron que había incoherencias en sus explicaciones y, ante las sospechas de que pudiera haber causado la muerte de su progenitor lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio. También hicieron una inspección ocular de la casa y el resto de la finca, que quedó precintada.

El arrestado afirma que su padre le pidió aumentar la dosis

El hombre arrestado por la muerte de su padre explicó a los Mossos d’Esquadra que fue su progenitor el que el jueves por la noche le pidió que le suministrara una dosis con mayor cantidad de insulina porque tenía un bajo nivel de azúcar en la sangre debido a su diabetes, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso. También afirmó que hacia tiempo que era el encargado de administrarle la mediación pero no de su control. A su vez, habría informado que su progenitor se polimedicaba y que no hacía un seguimiento adecuado y riguroso de sus patologías. También habría explicado que mantenían una buena relación.

El cuerpo del fallecido fue llevado al Institut de Medicina Legal de Lleida para practicarle la autopsia. Habrá un informe preliminar y, en los próximos meses, otro de completo que determinará las causas del deceso y qué lo provocó. Si bien se sabe que falleció por un paro cardíaco, deberá determinarse qué lo causó.