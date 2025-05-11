Un incendio calcina una nave y maquinaria agrícola en la Segarra

Un aparatoso incendio calcinó ayer por la mañana una nave y maquinaria y material agrícola en una explotación ganadera en Vicfred, en Sant Guim de la Plana. En el dispositivo de extinción trabajaron nueve dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Los efectivos tardaron más de dos horas en extinguirlo.

El incendio se declaró, por causas desconocidas, a las 9.50 horas en una explotación ganadera de porcino situada junto a la carretera que cruza el pueblo. Hasta el lugar acudieron nueve dotaciones de los Bomberos –una de ellas la autoescalera– de diferentes parques de la zona como Guissona y Tàrrega y patrullas de los Mossos d’Esquadra, que durante unos minutos cortaron la carretera al tráfico.

El fuego calcinó un tractor, una carretilla telescópica, una empacadora y material agrícola del interior de una nave, que quedó gravemente dañada. Otra nave también quedó afectada y los efectivos evitaron que el fuego se propagara a un tercer almacén y a las granjas de cerdos más cercanas. A las 12.26 horas lo dieron por extinguido. Sin embargo, el dispositivo se mantuvo hasta primera hora de la tarde para enfriar el inmueble y evitar que el fuego se reavivara. También se sacó una de las máquinas para rebajar su temperatura. A las 16.00 horas dieron el fuego por extinguido.