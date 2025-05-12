Un millar de ‘armats’ de toda Catalunya llenan las calles de La Seu d’Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Más de mil armats de 23 grupos diferentes, llegados de toda Catalunya y de parte del País Valencià, desfilaron ayer por las calles de la capital del Alt Urgell para celebrar la Trobada d’Armats de Catalunya 2025. Desde primera hora de la mañana, las calles del centro de La Seu se llenaron de representantes de las diferentes agrupaciones que participaron en la jornada, que contó con una asistencia masiva de público que no se quiso perder tal concentración de estos soldados romanos que desfilan tradicionalmente para Semana Santa.

La salida del pasacalles empezó con puntualidad, minutos antes de las 11.30 horas de la mañana, con un recorrido circular de poco más de tres kilómetros que tuvo su inicio en el Camí Ral de Cerdanya para continuar por la plaza dels Oms las calles Major y Fra Andreu Capella y continuó por el paseo Joan Brudieu, para seguir con un recorrido que acabó de nuevo en la zona del polideportivo. La rúa estuvo encabezada en todo momento por los Armats de la Seu, que era la agrupación anfitriona. Participaron los grupos de Lleida, Juneda, Valls, Flix, Verges, Banyoles, Vilallonga del Camp, Mieres y Sant Vicenç dels Horts, entre otros.

Fuentes municipales explicaron que la fiesta “pone en valor la asociación de armats de La Seu, entidad que siempre está dispuesta a colaborar y participar en aquellas actividades que organiza el ayuntamiento”. Asimismo destacaron que iniciativas como esta “fortalecen nuestro tejido asociativo, que son un pilar importante de nuestra comunidad”. La jornada acabó con una gran comida de hermandad.