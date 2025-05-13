Amplían la Unitat de Drons de Bomberos con tres sedes, una en Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, presentó ayer la ampliación de la Unitat de Drons de los Bomberos de la Generalitat, que cuenta con tres sedes: Mollerussa, Cerdanyola y La Pera (Girona), que permite llegar a cualquier punto de Catalunya en tan solo una hora. La unidad ha incorporado nuevos aparatos de última generación y más pilotos para afrontar las emergencias garantizando la seguridad de los bomberos y la mejor toma de decisiones en todo momento. Actualmente dispone de 25 drones y 23 pilotos. Se utilizan para buscar personas, analizar incendios de vegetación durante la noche e incendios estructurales y para hacer actuaciones en altura en bloques de pisos.

Los Bomberos adquirieron el primer dron en el 2021 y desde entonces la unidad ha ido creciendo hasta que a finales del año pasado se dio el gran salto adquiriendo 20 nuevos aparatos de última generación. Parlon destacó que el Govern ha hecho “una apuesta clara y decidida” por mejorar la capacidad de respuesta y la protección de la seguridad de los bomberos.