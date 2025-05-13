EMERGENCIAS
Amplían la Unitat de Drons de Bomberos con tres sedes, una en Mollerussa
La consellera de Interior, Núria Parlon, presentó ayer la ampliación de la Unitat de Drons de los Bomberos de la Generalitat, que cuenta con tres sedes: Mollerussa, Cerdanyola y La Pera (Girona), que permite llegar a cualquier punto de Catalunya en tan solo una hora. La unidad ha incorporado nuevos aparatos de última generación y más pilotos para afrontar las emergencias garantizando la seguridad de los bomberos y la mejor toma de decisiones en todo momento. Actualmente dispone de 25 drones y 23 pilotos. Se utilizan para buscar personas, analizar incendios de vegetación durante la noche e incendios estructurales y para hacer actuaciones en altura en bloques de pisos.
Los Bomberos adquirieron el primer dron en el 2021 y desde entonces la unidad ha ido creciendo hasta que a finales del año pasado se dio el gran salto adquiriendo 20 nuevos aparatos de última generación. Parlon destacó que el Govern ha hecho “una apuesta clara y decidida” por mejorar la capacidad de respuesta y la protección de la seguridad de los bomberos.