Desmontan la campana 1747 de Granyena de Segarra para restaurarla

Publicado por segre Imágenes: Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La campana histórica de la iglesia de Granyena de Segarra, fechada de 1747, ha iniciado este martes su proceso de restauración con los trabajos de desmontaje. La operación marca el inicio de un proyecto para recuperar este patrimonio sonoro de más de 275 años de antigüedad, que lleva ocho décadas en silencio debido a una grieta.

Los trabajos han empezado a primera hora de la mañana con el desmontaje y descenso de la antigua campana, que tiene un peso considerable de aproximadamente media tonelada. Según el plan establecido, el proceso continuará con el transporte de la pieza hasta el taller especializado, donde se realizará la compleja soldadura del bronce y la rehabilitación completa del cabezal. Una vez finalizada la intervención, la campana será devuelta e instalada nuevamente a su emplazamiento original.

Vídeo: Laia Pedrós

Ocho décadas en silencio

La campana de Granyena de Segarra ha estado en desuso desde el año 1941, cuando se resquebrajó a causa de las bajas temperaturas y el efecto del hielo sobre el metal. Esta restauración representa una oportunidad única para recuperar un elemento patrimonial significativo para la población de la Segarra, que pronto podría volver a escuchar el repique de este testigo sonoro del siglo XVIII.