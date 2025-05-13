El futuro parque incluirá más de 500 elementos geológicos

Un grupo de asistentes a la Geodiada del domingo atiende a las explicaciones de uno de los geólogos en Gabasa.

“La gente se sorprende cuando conoce el patrimonio que tenemos. Se trata de darlo a conocer y de conservarlo, y de fomentar un turismo respetuoso con la naturaleza que sirva para asentar gente en estos pueblos de la Llitera alta y la baja Ribagorça”, explica Sebastián Agudo, uno de los promotores del futuro Parque Geológico y Minero de Llitera y Ribagorça (Geominlir).

Hasta la fecha han confirmado su interés por participar en el proyecto los ayuntamientos literanos de Alcampell, Azanuy, Baells, Peralta de Calasanz y Tamarit y los ribagorzanos de Benabarre y Viacamp-Litera, mientras que otros como Albelda, Baldellou, Camporrells Estopanyà y Tolva se mantienen en un compás de espera.

Mientras tanto, el grupo de geólogos y aficionados a esta ciencia que promueve la creación del parque está avanzando en la localización de elementos de interés geológico y/o minero y en el diseño de itinerarios para darlos a conocer. Hasta el momento el inventario de los primeros tiene ya más de medio millar de localizaciones, mientras que el número de rutas se sitúa en el entorno de la treintena. Ambas tareas se desarrollan en los 12 municipios, los 7 confirmados y los 5 pendientes.

“El inventario siempre está abierto a la inclusión de más elementos. Ahora los estamos localizando y valorando la situación de cada uno para, después, priorizar con los ayuntamientos las actuaciones que tengan que levarse a cabo”, señala Agudo.

El barranco de Gabasa, en Peralta, acogió el domingo una Geodiada con 85 participantes que cubrieron en cinco grupos un itinerario de 3,5 km en el que varios geólogos les fueron explicando los puntos de interés de la ruta.