La Guardia Civil desmantela una red de explotación laboral en el Bajo Cinca

La Compañía de la Guardia Civil de Fraga ha desarrollado con éxito la Operación CLIBANO, que ha culminado con la detención de tres personas y la investigación de otros tres como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, coacciones y amenazas. Los hechos investigados revelan la existencia de un grupo de empleadores que explotaba laboralmente trabajadores extranjeros en una empresa situada en la comarca del Bajo Cinca.

La operación se inició el pasado mes de marzo, a raíz de varias inspecciones realizadas por efectivos de la Guardia Civil en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social oscense. Durante los meses de abril y mayo, se han recibido múltiples denuncias en la Guardia Civil de Fraga, donde las víctimas extranjeras afectadas han declarado que llevaban un largo periodo sufriendo explotación laboral, sin haber denunciado anteriormente por miedo a represalias.

Método de captación de las víctimas

Los investigadores han constatado que las víctimas eran captadas a través de redes sociales, aprovechándose de su situación de necesidad especial. Los empleadores ofrecían condiciones laborales que no se ajustaban a la realidad, tanto en jornada de trabajo como en salario. En muchos casos se trataba de extranjeros en situación irregular en España, a los cuales les prometían que después de un tiempo trabajando para la empresa, conseguirían la documentación necesaria para residir y trabajar legalmente en el territorio nacional. Cuando las víctimas insistían para regularizar su situación después de años de espera, eran inmediatamente despedidas, eludiendo así sus derechos laborales.

Condiciones laborales inhumanas

Las investigaciones han puesto de manifiesto la gran diferencia entre el bajo número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y la alta actividad real de la empresa. Las condiciones de trabajo de las víctimas eran especialmente precarias: trabajaban sin contrato todos los días de la semana, recibiendo un salario ínfimo, muy menor que el de un profesional del mismo ámbito. Además, les ofrecían alojamiento en condiciones pésimas que tenían que pagar como aparte de su sueldo, ubicándolos en un antiguo edificio abandonado donde vivían en condiciones insalubres, todo eso bajo constante presión para trabajar más rápidamente.

Intervención policial coordinada

El pasado 3 de abril, una vez recopilados los elementos necesarios, los investigadores solicitaron mandamiento de entrada y registro a la Autoridad Judicial. Agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil oscense y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social oscense, procedieron a la detención de tres personas y la investigación de otros tres. Los implicados son cinco hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 25 y 50 años, todos ellos vecinos de la comarca del Bajo Cinca.

Vista la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que sufrían coacciones y amenazas en su actividad laboral y económica, y que no disponían de ingresos suficientes, los agentes requirieron la colaboración de los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca para facilitar alojamiento y manutención aparte de los afectados, así como apoyo y asesoramiento sobre su situación irregular.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Fraga, junto con los detenidos, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Fraga. Los detenidos han quedado en libertad con cargos, mientras que los investigados tendrán que personarse cuando lo determine la Autoridad Judicial.