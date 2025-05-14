Acusan a un vecino de Sort de forzar a una chica sin papeles haciendo chantaje

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de once años de prisión para un vecino de Sort de unos 60 años acusado de forzar sexualmente a una joven haciéndole chantaje aprovechándose de su situación irregular y de posesión de pornografía infantil. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 21 de mayo en la Audiencia de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2019 cuando, según el escrito del Ministerio Público, el acusado y la denunciante llevaban dos meses de convivencia. Supuestamente el hombre sabía que la chica, que era mayor de edad, “no tenía ningún tipo de sustento y se aprovechó de esta circunstancia para mantener contactos sexuales” para regularizar su situación. Además, le habría amenazado diciéndole que, si no accedía, la denunciaría y la deportarían. Según la Fiscalía, la denunciante accedió por miedo a que la echara de casa y la expulsaran. Además, los investigadores hallaron archivos que contenían pornografía infantil en los dispositivos electrónicos del acusado.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que el hombre es autor de un delito continuado de abuso sexual con superioridad y acceso carnal y un delito de posesión de pornografía infantil. Por el primero, solicita una condena de diez años de cárcel, una orden de alejamiento de la víctima de 200 metros durante diez años y que no pueda trabajar con menores. Por el segundo, un año de prisión. En total 11 años de privación de libertad, a los que añade otros ocho años de libertad vigilada. También reclama que indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. El juzgado de Tremp investigó el caso.