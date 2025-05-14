Aparece un coche lleno de pintadas en La Seu y Junts reclama más seguridad

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un coche apareció ayer por la mañana cubierto de pintadas y con las ruedas pinchadas en la calle Monturull de La Seu d’Urgell, cerca del cuartel de la Guardia Civil. Entre las pintadas podía leerse el mensaje de “Paga la dogra” (sic), por lo que todo hace pensar en un ajuste de cuentas provocado por el consumo de estupefacientes, según explicó ayer el alcalde de la capital del Alt Urgell, Joan Barrera. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local no habían recibido ayer ninguna denuncia y el vehículo desapareció del lugar donde estaba estacionado por la mañana.

El grupo municipal de Junts, en la oposición, pidió precisamente ayer al equipo de gobierno que actúe para controlar “la conflictividad y la inseguridad creciente” en las calles del municipio. El pasado fin de semana se produjo también una pelea en la plaza Catalunya. Por ello, Junts pide cubrir las vacantes de la plantilla de la Policía Municipal, mejorar la iluminación e instalar cámaras de videovigilancia. El alcalde insistió en que están reforzando la vigilancia “con acciones conjuntas con Mossos y Guardia Civil”, están trabajando para contar con más agentes en la Policía Local y para instalar más cámaras de videovigilancia en puntos conflictivos.