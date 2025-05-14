La Generalitat se compromete a mejorar las piscinas municipales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vila-sana y Bellvís reformarán los recintos de sus piscinas municipales a través de las ayudas de la convocatoria del nuevo Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc) con unos presupuestos que ascienden a 430.000 y 400.000 euros respectivamente. A partir de esta ayuda, los consistorios prevén reformar el bar y construir vestuarios en ambos equipamientos. Por lo que respecta a Bellvís, se habilitará una conexión directa entre las piscinas y el pabellón polideportivo. En el caso de Vila-sana, se ampliarán las instalaciones del pabellón con salas de reunión y otras dependencias administrativas.

La delegada del Govern, Núria Gil, visitó ayer los dos municipios. Durante su visita a Vila-sana, felicitó a las jugadoras del Club Patí Vila-sana por su reciente logro como campeonas del mundial de clubes de hockey de Argentina. También visitó el Centro de Inmersión situado en el municipio, un espacio que sirve para promocionar atractivos naturales de la zona, en especial, el l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Además de proyecciones, también se realizan actos culturales y sociales. En paralelo, Joan Talarn, teniente de alcalde de Bellvís, mostró a Núria Gil durante su visita las actividades culturales que se llevan a cabo a través de la Generalitat.