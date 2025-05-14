Los perros de los Agentes Rurales tendrán una protección especial y serán propiedad de la administración hasta que se mueran

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los perros del Grupo Especial Canino (GEK9) del cuerpo de Agentes Rurales pasarán a tener, a partir de ahora, una protección especial. El Departamento de Interior ha aprobado una medida para equiparar el estatus de los perros en el resto de agentes del cuerpo. De esta manera, se garantiza su bienestar físico, psicológico y emocional a lo largo de toda su vida, no sólo durante la vida laboral. Los perros pasan a ser propiedad de Interior hasta que se mueran. Eso supone que el departamento asumirá los gastos de manutención y asistencia veterinaria hasta el día de su muerte, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon. Es una iniciativa pionera en el Estado, ya que ninguna otra unidad canina de cuerpos de emergencias tiene esta protección.

La consellera Parlon ha dado los detalles de la nueva protección que tendrán los perros del GEK9 en una presentación este miércoles en Igualada. La titular de Interior ha destacado que los animales dejan de ser una "herramienta de trabajo" y se los reconoce "como seres vivos dotados de sensibilidad". Por eso, cada uno de ellos dispondrá de un número identificativo "igual que tiene cualquier agente del cuerpo". "Es una manera de garantizar y de cuidar aquellos que están al servicio del cuerpo y que hacen un trabajo de vital importancia", ha remarcado Parlon.

Por su parte, el subinspector y coordinador de los Grupos Especiales del cuerpo de Agentes Rurales, Lluís Pallarès, ha dicho que este era un "buen momento" por consolidar el Grupo Especial Canino, creado el año 2020, y "blindar la protección y bienestar de los perros de trabajo". "Es una manera de devolver todo aquello que los perros nos dan a nosotros durante su vida. Como cuerpo de protección medioambiental y de protección de los animales, nos vemos con la obligación ética y profesional de abrir camino con esta iniciativa pionera", ha añadido.

Velar por el bienestar de los perros hasta que se mueran

El mes de abril pasado la Dirección General de los Agentes Rurales publicó una modificación de la Resolución de creación del GEK9 con el objetivo de dar más protección a los perros de trabajo. La principal novedad es el reconocimiento de los perros del GEK9 como seres vivos dotados de sensibilidad. Eso supone que los Agentes Rurales adoptan el compromiso de velar por el bienestar físico, psicológico y emocional de sus perros hasta su muerte.

La iniciativa es pionera en el estado español, ya que no hay ninguna otra unidad canina de ningún cuerpo de emergencia que haya impulsado antes una medida de este alcance. La nueva medida aprobada recientemente equipara los perros a la categoría de agente y asigna un número de identificación profesional a cada uno de los animales. De esta manera, los perros del GEK9 podrán recibir reconocimientos honoríficos por los servicios prestados. Además, los animales pasan a ser propiedad de la administración toda su vida, no sólo mientras están en activo.

Hasta ahora, una vez los animales se jubilaban dejaban de ser responsabilidad de la administración. Según ha detallado Pallarès, en la mayoría de los casos estos perros acababan siendo adoptados por sus guías. Ahora, también se ofrecerá la posibilidad de que los guías se queden con el perro una vez jubilado, pero la diferencia será que la administración asumirá todos los gastos de manutención y veterinarias. En caso de que el guía no pueda o no quiera hacerse cargo, ha detallado Pallarès, se abrirá la posibilidad de que se haga cargo algún otro miembro de la unidad canina o bien de la dirección general de los Agentes Rurales. Si se da el caso de que ningún miembro de los Agentes Rurales se puede hacer cargo, se abriría un procedimiento para buscar a una familia de acogida. El subinspector ha dejado claro que eso se haría a través de una "comisión de seguimiento para asegurar que el perro se queda con una familia que le dé el bienestar que se merece".

Con motivo de la celebración del día de los Agentes Rurales, que tendrá lugar este otoño, se otorgará un reconocimiento honorífico a Tub, Trufa, Stuck y Piris, los cuatro perros detectores del Cuerpo de Agentes Rurales que fueron pioneros en la materia y que ahora ya están jubilados.

Creación de las figuras de guía e instructor canino

La modificación de la normativa también contempla la creación de las figuras profesionales de guía y de instructor canino. Parlon ha explicado que, por una parte, el guía canino es el responsable directo del trabajo y la relación con el perro, mientras que la figura del instructor canino es el encargado de formar a los nuevos guías y actualizar las técnicas de adiestramiento y bienestar de los animales.

Historia y actuaciones del GEK9

El GEK9, creado el año 2020, está formado por seis guías y ocho perros adiestrados en varias especialidades como la detección de cadáveres de fauna, cebos envenenados, acelerantes del fuego, así como para el seguimiento de especies de fauna y flora protegidas. Este grupo hace una media de un millar de actuaciones cada año y ha ayudado a resolver varias investigaciones del cuerpo de Agentes Rurales, como episodios de incendios intencionados, envenenamiento de fauna salvaje o la localización de la población de oso pardo y de lobo en Cataluña.

Colaboraciones internacionales

En el 2023, el GEK9 participó en una investigación internacional por la desaparición de un lobo en Crupies, Francia, en colaboración con la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB), el Cuerpo de Banders de Andorra y la Gendarmería francesa. La intervención de los perros permitió la localización del cadáver del lobo y la detención de los tres presuntos responsables de los hechos.