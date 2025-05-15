SEGRE

Buscan voluntarios para limpiar el refugio de Mont-roig, en el Sobirà

El refugi de Mont-roig Enric Pujol, a 2.287 metros de altitud. - ACN

ACN

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha hecho un llamamiento para llevar a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en el refugio de emergencias Mont-roig Enric Pujol, en el Pallars Sobirà. La acción se llevará a cabo el 14 de junio, pudiendo los interesados inscribirse a través de refugis@feec.cat. Previamente a ese día, un helicóptero habrá trasladado todo el material necesario para mejorar el interior del refugio.

