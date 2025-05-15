Ecologistas acusan a la Agència de Residus de irregularidades

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un juzgado de Tarragona ha admitido que las entidades ecologistas Gepec e Ipcena se presenten como acusación popular en la causa penal contra la empresa leridana Griñó, investigada por la entrada de residuos desde Italia de forma presuntamente ilegal. Denuncian “connivencia” y “trato de favor” de la Agència de Residus de Catalunya. Griñó rechazó las acusaciones de connivencia, no descarta emprender medidas y recordó que “no consta ningún riesgo identificado” para el medio ambiente ni la salud pública derivado de su actividad.