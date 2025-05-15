Jornada de divulgación histórica y una feria para atraer visitantes

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El pueblo de Torrebesses –junto a su castillo–, fue vendido el 1427 a Bernat de Boixadors por parte de Manuel Aicart. Para dar a conocer este episodio histórico, la localidad celebra el sábado una jornada de divulgación acompañada con talleres de circo, un mercado, una exposición de armas medievales y manualidades de velas, entre otras actividades. El ayuntamiento impulsa esta celebración, que incluye una representación teatral a cargo de Teatralitzat, de la mano de la Diputación y a través del proyecto Firrum, que promueve ferias de proximidad.