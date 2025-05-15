La eléctrica defiende que la línea de Bovera cumple la reglamentación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La compañía eléctrica Endesa, titular de la línea de media tensión de Bovera que el ayuntamiento reclama apartar, defendió ayer que la instalación cumple la normativa, las distancias y la altura de los postes preceptiva. De ello se infiere que las causas del accidente del martes, en que el efecto arco de la línea eléctrica provocó una descarga que reventó cuatro neumáticos de un camión que operaba en la zona, podrían estar relacionadas con un exceso de proximidad al cable.

Según Endesa, la línea está señalizada y si bien no es de alta tensión hay que mantener una distancia prudencial para evitar riesgos. El alcalde, Òscar Acero, avanzó por su parte que ha pedido reunirse con representantes de la compañía eléctrica para solicitar de nuevo que aparte, soterre o eleve los cables de la línea. En su opinión, hay unos dos kilómetros de cable que sigue sujetado en postes de madera que no se han renovado, aunque sí lo están desde la Cooperativa en dirección a Flix y desde Bovera a La Granadella. Acero insistió también en relacionar el accidente del martes con el del pasado noviembre en que un vecino de La Granadella murió mientras recogía aceitunas en una finca de Bovera tras electrocutarse por la descarga de esta misma línea después de tocarla la máquina recolectora.