Memoria de cuatro generaciones de obreros textiles en Alfarràs

El Arxiu Històric de Lleida acogió ayer la presentación del libro La memòria històrica de la indústria tèxtil a Alfarràs. Es obra de Ramon Dalfó, historiador y vecino de esta localidad del Segrià, y lo edita el Museu Nacional de la Ciència y la Tècnica de Catalunya. Recoge testimonios de 4 generaciones de trabajadores y aborda temas como la vida en la colonia, la cadena de producción y el trabajo infantil. El próximo día 23, a las 18.00, se presentará en el ayuntamiento de Alfarràs.