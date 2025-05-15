El Parc Nacional d'Aigüestortes restringirá el acceso rodado a la zona de Cavallers este verano

Presentación de la propuesta de regulación del acceso rodado en la ribera de Caldes, en el Parc Nacional d'Aigüestortes.Marta Lluvich / ACN

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Plan de sostenibilidad de la Vall de Boí cuenta con la adquisición de un autobús eléctrico para acceder al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El objetivo es que pueda funcionar ya este verano, del 1 de julio al 31 de agosto. La entrada en funcionamiento de este transporte ha llevado el Parc Nacional d'Aigüestortes a plantear una propuesta de regulación de accesos a la ribera de Caldes, una de las zonas más frecuentadas del parque. Mientras circule el bus, a partir de las 10:30 horas no se dejará circular ningún vehículo particular por la vía que lleva hasta el aparcamiento de Cavallers. Para facilitar la movilidad se construirá un aparcamiento de 89 plazas en la zona de La Farga, punto de salida del autobús eléctrico.

El director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha explicado que la puesta en funcionamiento de este autobús y la regulación del acceso a la ribera de Caldes servirá para evaluar la viabilidad de hacer un proyecto similar a otra zona del Parc Nacional.

La carretera que lleva a Cavallers es estrecha y hace que haya problemas de cruce de vehículos en determinados momentos de máxima afluencia turística. Con la incorporación del bus, por parte del Ayuntamiento de la Vall de Boí, la circulación se complicaría y, por lo tanto, se ha optado por la regulación. El acceso a la ribera de Caldes en vehículo particular quedará prohibida de 10:30 horas a 18:00 horas, mientras circule el bus. El bus tendrá una capacidad de 36 plazas (22 sentadas y 14 derechos) y los tickets se adquirirán a través de reserva previa.

Florit ha dicho que todo se ha hecho con el objetivo que “la visita de la gente que accede al Parc Nacional sea más provechosa y la experiencia buena”.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Vall de Boí

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Vall de Boí está dotado con una inversión de dos millones de euros financiados por los fondos Next Generation. Les actuaciones del Plan pivotan sobre 4 ejes programáticos: transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad de la oferta.