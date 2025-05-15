Vuelca un camión de cerdos en Artesa de Segre

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Un camión que transportaba cerdos ha protagonizado un accidente este jueves por la mañana en Artesa de Segre. El siniestro se ha producido a las ocho y media de la mañana a la altura del punto kilométrico 25,9 de la C-1412b, cuando el camión ha sufrido una salida de vía y ha acabado volcado en un desnivel. El conductor ha resultado herido leve y algunos de los cerdos han acabado fuera del vehículo.

El depósito de gasóleo del camión ha sufrido una fuga que ha sido parada por los bomberos, que han trabajado en el lugar con tres dotaciones.

Los cerdos serán transferidos a otro camión. Con respecto a la circulación, hay retenciones en el punto del accidente, según el Servicio Catalán de Tráfico.