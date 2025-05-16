Cincuenta tractores para homenajar a Sant Isidre

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Medio centenar de tractores procedentes de toda la comarca de la Segarra e incluso de la Panadella y de Santa Coloma de Queralt desfilaron ayer a mediodía por el centro histórico de Cervera en los Tres Tombs que los agricultores brindan cada año a su patrón, Sant Isidre. Entre los vehículos había un Fordson del año 1949, entre otras auténticas piezas de museo. También había cuatro carretas engalanadas, el doble respecto a la pasada edición. El primer premio, de 350 euros, fue para una carreta con herramientas antiguas del campo con el nombre Eines de l’avi, de un colectivo de Granyena de Segarra y Vilagrasseta. El segundo premio, dotado con 250 euros, fue para Les lleis ramaderes, de Ramon Guitart, una carreta reivindicativa para criticar que las leyes ahogan a los ganaderos mientras que para la fauna salvaje, que destroza campos, no hay ley ninguna. Completó el podio No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat, de Xavier Joan, con dos muestras de trigo afectados por granizo y fuego y que ganó 200 euros. La cuarta posición fue para Tothom ens fot llenya, de Martí Collado, una carreta llena de leña que se llevó 50 euros.

El recorrido culminó en el pabellón polivalente, donde se celebró una comida popular con la asistencia de 200 comensales. La fiesta de Sant Isidre de Cervera está muy arraigada en la comarca de la Segarra. Los actos empezaron con desayuno y misa.