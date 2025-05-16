El acceso a Cavallers, en bus eléctrico en verano

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El acceso rodado a la zona de Cavallers, una de las puertas de acceso del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, se restringirá a partir de este verano, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Concretamente, el paso de vehículos quedará vetado entre las 10.30 y las 18.00. Es el horario en que un autobús eléctrico con capacidad para 36 personas cubrirá el trayecto, cuya carretera es estrecha. El ayuntamiento de La Vall de Boí lo ha adquirido como parte de su plan de sostenibilidad, aunque no descarta que se use para mejorar la movilidad en la comarca el resto del año.

En cuanto al acceso a Aigüestortes, los visitantes podrán dejar sus vehículos en un aparcamiento de 89 plazas en la zona de la Farga, junto a la L-500 y punto de salida del autobús eléctrico. Los tíquets deberán adquirirse mediante reserva previa.