Govern y Comuns acuerdan aplazar la tasa turística a cambio de 60 millones para vivienda y para los ayuntamientos
También pactan acelerar el registro de grandes tenedores, más inspecciones a los pisos turísticos y el Plan de Barrios
El Govern y los Comuns han llegado a un acuerdo para mantener el aplazamiento del incremento de la tasa turística hasta octubre, a cambio de destinar los recursos que se dejarían de recaudar, unos 60 millones de euros, a vivienda y para los ayuntamientos.
El pacto, anunciado este viernes por la consellera Alícia Romero y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, también recoge acelerar el registro de grandes tenedores, una inspección "efectiva" de las viviendas de uso turístico (HUT) y el impulso del Plan de Barrios.
Este acuerdo llega después de que, en contra de los planes del ejecutivo, el Parlament tumbara el aplazamiento de la entrada en vigor del incremento de la tasa turística. Romero ha asegurado que tienen el apoyo parlamentario garantizado con el voto favorable de ERC.