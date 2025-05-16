Proponen convertir un antiguo corral en el nuevo local social

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Montornès de Segarra quiere convertir un antiguo corral municipal en un nuevo local social. Se trata de un edificio ubicado en la calle Major, justo al lado del mirador. El alcalde, Dionís Oña, explicó que quieren que sea un local adecuado a las necesidades actuales, “que sirva como refugio climático y que sea accesible”. En este sentido, han proyectado una sala multidisciplinar donde habrá un espacio de biblioteca y también para poder llevar a cabo distintas actividades como gimnasia o juegos de mesa. En caso de lluvia, también podrá acoger el baile de fiesta mayor que se celebra a finales de agosto. Esta actuación tendrá un coste de 360.000 euros que se financiarán a través de ayudas del PUOSC.

Actualmente, los vecinos utilizan el edificio de las antiguas escuelas como local social. El primer edil explicó que por su gran envergadura no puede funcionar como refugio climático, ya que en invierno es muy difícil de calentar. Además, recordó que el edificio novecentista, que se construyó con el legado de Josep Balcells, “es un edificio catalogado y en estos momentos no le estamos dando el uso adecuado”. Apuntó que, en un futuro, la intención es convertirlo en un espacio museístico que pueda servir como reclamo turístico.