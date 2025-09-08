Les Torres del Cel de Lleida superarán el límite de los 45 metros y tendrán que ser aprobadas por AESA
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha eximido la ciudad de Lleida de pedirle autorización para construir cualquier nuevo edificio.
El ayuntamiento de Lleida indica que “en general, Lleida no cuenta con edificios que superen la limitación de 45 metros”, pero hay proyectos en marcha que los sobrepasarán, por lo cual tendrán que ser aprobados para AESA.
Raúl Ramírez
Es el caso de las Torres del Cel, que Metrovacesa proyecta al lado de la Llotja. Tendrán 21 plantas, por lo cual superarán los 45 metros (equivalentes en unas 15 plantas).
La empresa presentó el anteproyecto a la Paeria esta semana después de cuatro años bloqueado, aunque hay que destacar que ya obtuvo licencia de obras en el 2019.