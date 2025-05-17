Acuerdo para mantener la subida de la tasa turística en suspenso

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat y los Comuns anunciaron ayer un acuerdo que garantizará que la subida de la tasa turística quedará en suspenso hasta que el Parlament la apruebe como ley. Los Comuns han accedido a votar en la Cámara Catalana, junto con el PSC y ERC, a favor de ratificar el decreto ley aprobado el pasado martes para aplazar la aplicación del nuevo gravamen.

El acuerdo evitará que este decreto ley decaiga, como ya sucedió la semana pasada con otro anterior, que debía aplazar hasta octubre la subida de la tasa turística. La votación en el Parlament para ratificarlo no tuvo el apoyo de los Comuns, por lo que decayó y la tasa entró en vigor de forma inesperada. Ante esta situación, el Govern aprobó el pasado martes volver a dejarla en suspenso.

Para obtener este apoyo parlamentario del grupo de los Comuns, el Govern se ha comprometido a aprobar la convocatoria de ayudas al Pla de Barris entre los meses de junio y julio. Deberá beneficiar a un mínimo de veinte municipios de toda Catalunya. También destinará 30 millones de euros para la compra de viviendas sociales haciendo uso del derecho de tanteo y 30 más millones para el plan de cooperación local.

El pacto incluye también el compromiso del Govern de aprobar en un plazo de un mes el proyecto de decreto para crear un registro de grandes propietarios de viviendas, con la previsión de poder aprobarlo hacia finales del mes de octubre. Asimismo, la Generalitat deberá incrementar la inspección y el control de la liquidación de la tasa turística.