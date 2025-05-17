El Corretossino llena las calles de Tàrrega en una tarde festiva y alocada

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Corretossino ha sido el gran protagonista de esta tarde en la Fiesta Major de Maig de Tàrrega. Centenares de personas han participado en este alocado correbars protagonizado por Lo Tossino, uno de los elementos de la cultura popular local, que se celebra desde el 2012 y que se ha convertido en una cita obligada de las fiestas locales.

El Corretossino ha empezado a primera hora de la tarde en la estación de tren con un concierto a cargo de Pascual & Desnatats y al cabo de una hora ha aparecido Lo Tossino acompañado este año con un invitado de ocasión, Josmar, que ha ofrecido su ‘És super fort’. Después ha empezado el correbars por diferentes calles de Tàrrega.