Fiscalía investiga el daño ambiental de los cañones contra el granizo

La Fiscalía de Huesca ha dado un paso clave para poner orden en torno al funcionamiento de los cañones antigranizo, motivo de conflicto en numerosas zonas rurales, y a los trámites necesarios para su instalación, que a menudo intentan ubicar en un vacío legal sus promotores.

Tras haber recibido dos denuncias, la Fiscalía de Medio Ambiente está tramitando unas diligencias de investigación preprocesal sobre la instalación del polémico cañón antigranizo de la empresa Serraseca en la partida fragatina de Vincamet, cuya existencia salió a la luz en julio del año pasado, al conocerse que la empresa había pedido su legalizacion al ayuntamiento de Fraga.

Poco después, la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), el organismo en el que la ley delega las autorizaciones para las actividades susceptibles de alterar el ciclo del agua, confirmó que nunca lo había autorizado y advirtió de que “corresponde a los ayuntamientos” vigilar la legalidad urbanística y los niveles de ruido de estas instalaciones.

En los últimos meses se han instalado al menos dos más en Saidí, y fuentes el sector agrario apuntan a la existencia de algunos más en las comarcas del Segrià y el Pla d’Urgell, y también en la Llitera.

Los cañones, fabricados en València y Murcia, proyectan las ondas sonoras de explosiones causadas al quemar acetileno. Eso, según los prospectos, reduce el grosor del granizo en áreas de 80 a 100 hectáreas.

La CHE, que recuerda que “cualquier actuación que tenga como finalidad evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrisco requiere autorización” suya, considera inocuos esos cañones. De probarse esa inutilidad, algo que niegan dueños y fabricantes, quedarían “fuera de las competencias” y no tendría “motivo para denegar” su instalación, explican fuentes de la CHE. Eso plantea un paradójico limbo legal: se permiten los cañones antigranizo, pero solo si no afectan al granizo.

No obstante, la propia CHE ha puesto multas por utilizarlos. El Tribunal Superior de Aragón dictaminó al confirmar una de ellas que “es precisa la autorización” y que los aparatos “producen efectos sobre la fase atmosférica del ciclo hidrológico”.

Un inusualmente alto nivel de agua provoca el carrusel de granizadas

“La combinación de inestabilidad y el contenido de agua elevado han sido fundamentales” para que se haya dado en Lleida el carrusel de siete granizadas 25 días (del 19 de abril al 13 de mayo), explican Tomeu Rigo y Carme Farré, técnicos del Equipo de Predicción y Vigilancia del Servicio Meteorológico de Catalunya. Eso ha ocurrido en un contexto de “configuración sinóptica” de la atmósfera, es decir, de sistemas de alta presión, que ha provocado un “superávit” de precipitaciones en el sur de Europa en abril y mayo, dos meses ya de por sí tormentosos. “Encontramos condiciones muy inestables que han permitido que se diese este gran número de episodios” de granizo, anotan. Suele caer pedrisco 12 días en abril y 14 en mayo en Catalunya, si bien “el rasgo diferencial es una gran variabilidad anual”, señalan. Ha habido otra peculiaridad, que se dio en la primera pedregada, la del día 19: “nunca se habían observado en el llano de Lleida piedras de tres centímetros durante el mes de abril, desde que se dispone de registros”, indican. Y ese día cayeron en varias zonas de la demarcación. Llegaron a 5 cm en la Terra Alta (Tarragona).