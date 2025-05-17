Justicia ampliará los juzgados de Tremp para acoger un segundo órgano judicial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, anunció ayer la ampliación del edificio judicial de Tremp, que pasará a tener un 70% más de superficie, llegando a los 847,04 m². Así lo anunció ayer durante una visita a los juzgados de Tremp. La ampliación es necesaria para poder contar con un segundo órgano judicial, además de incorporar un ascensor y otras mejoras funcionales, de accesibilidad y seguridad. La ampliación ya estaba prevista pero se ha podido incrementar gracias a la modificación de edificabilidad permitida por el ayuntamiento de Tremp, con 350 metros adicionales. El presupuesto total es de 2 millones de euros y el plazo de finalización de las obras será en diciembre de 2028. En cuanto a la implementación de la ley de eficiencia de la Justicia, el partido judicial de Tremp, que ya cuenta con una oficina judicial desde julio de 2020, dispondrá de un Servicio Común de Tramitación que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio. Además, el Tribunal de Instancia de Tremp tendrá una sección única de Civil e Instrucción. Entretanto, el conseller también visitó Isona i Conca Dellà, donde se reunió con la alcaldesa, Jeannine Abella, con quien después se desplazó hasta el Museu de la Conca Dellà.