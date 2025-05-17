La fuga de la presa de Rialb sigue sin ser localizada un mes después

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La fuga de agua detectada el la presa del embalse de Rialb cumple un mes desde su detección el 16 de abril sin que hasta la fecha haya podido ser localizada.

“Estamos trabajando”, señalaron fuentes de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), que remarcaron que la filtración, localizada en el estribo izquierdo de la presa, no supone ningún riesgo para la estabilidad de la infraestructura.

De hecho, el caudal que se ha perdido no supera el que, como media, consumen cada año dos hectáreas de regadío del Canal d’Urgell o cuatro del Segarra-Garrigues: según los datos de la CHE, las primeras consumen 8.923 m3 cada campaña y la segundas, 4.277; y la pérdida, según la información que ha ido facilitando el organismo de cuenca se ha movido en una horquilla de los 350 a los 400 litros por segundo, lo que supone entre 15.120 y 18.144 metros cúbicos a lo largo de los treinta días del mes.

La detección de la fuga tampoco ha afectado a la explotación del embalse, cuyas reservas no han bajado de los 390 hm3 en todo el mes, nivel que marcó el domingo 20, en vísperas de que comenzaran los trabajos de búsqueda de la filtración. Su tasa de llenado no ha bajado del 95% y ayer por la tarde superaba los 398 hm3 tras 17 días de aumento. Oliana está al 85%y deja salir 12 m3/s más de los que lleva el Segre, que desde Rialb se sirven a los dos canales y cubren el caudal ecológico.

Los trabajos “se podrían alargar durante algunas semanas”

“Avanzan con normalidad los trabajos en la presa para encontrar el origen de la filtración y poder sellarla, aunque todavía se podrán alargar durante algunas semanas”, informó ayer Protección Civil de la Generalitat en referencia a la información facilitada por los representantes de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) en la reunión que celebró el Comité Técnico del Plan Inuncat para hacer el seguimiento de la incidencia en la presa. El organismo remarcó que “la situación no comporta riesgo para las personas”.