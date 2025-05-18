Herido grave un hombre en el incendio de un garaje en La Fuliola

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un hombre ha ingresado en estado grave en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida después de resultar herido en un incendio en La Fuliola. Según han informado los Bomberos de la Generalitat, han recibido el aviso en las 14.33 que había un incendio en el garaje de una casa del municipio. Ha quemado un coche y una moto entre otros objetos pero el fuego no se ha propagado a la vivienda. Sin embargo, han tenido que evacuar a una persona que estaba en el interior. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado una unidad terrestre, ha trasladado a este herido al hospital. Los Bomberos han movilizado a siete dotaciones.