Inician la mejora en la iglesia de Santa Maria de Sarroqueta, en el Pont de Suert

La iglesia de Santa Maria de Sarroqueta, en El Pont de Suert, fue incluida en 2020 en la Lista Roja del Patrimonio, que elabora la entidad Hispania Nostra para concienciar sobre elementos del patrimonio cultural en riesgo de desaparecer. Ahora, cinco años más tarde, se ha iniciado un proyecto de consolidación y restauración de su estructura, siguiendo criterios integradores con el paisaje natural que le rodea.

Las esperadas obras del templo románico, cuya construcción comenzó en el siglo XI y que se incluyó en el ardiaconato de Tremp casi 200 años más tarde, cuentan con una inversión total de 65.000 euros, de los cuales un 70% proceden de una subvención de Cultura. El ayuntamiento de El Pont de Suert y la diocesis de Lleida, propietaria del inmueble, aportarán el resto. La empresa Prames, con amplia experiencia en la restauración de patrimonio cultural, es la encargada de dirigir y ejecutar las obras, que se alargarán tres meses. El edificio, de una sola nave y con una robusta torre de dos plantas, destaca tanto por su valor arquitectónico como por su ubicación, ejerciendo de mirador privilegiado sobre los llanos de Tor y Suert.