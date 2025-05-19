300 plazas entre 3 ‘llars d’infants’ municipales

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega ofrecerá a partir del próximo curso escolar 2025/2026 unas 300 plazas de I0 a I2 en tres llars d’infants municipales. Esto será posible tras cerrarse la semana pasada el acuerdo para adquirir el equipamiento de El Triangle, hasta ahora de titularidad privada, por 1.265.035 euros. La alcaldesa, Alba Pijuan, manifestó que “en las próximas semanas se llevarán a cabo los trámites administrativos para oficializar la compra y las gestiones pertinentes con el departamento de Educación para hacer efectivo el cambio de titularidad”.

La previsión con la que trabaja el ayuntamiento es que la llar d’infants El Triangle pueda ofrecer unas 70 plazas aunque con toda probabilidad no entrará en funcionamiento a principios de curso ya que se tienen que llevar a cabo obras de adecuación del edificio.

Por otro lado, el ayuntamiento ampliará la llar d’infants La Pau, que pasará de 115 a 146 alumnos, de modo que sumará 31 plazas más. Precisamente, la semana pasada salió a concurso la reforma el edificio con un presupuesto de 388.410 euros, que contará con una ayuda de los fondos europeos Next Generation por valor de 316.045 euros. Las empresas interesadas pueden presentar su oferta hasta el día 29 de mayo. Las obras está previsto que se alarguen hasta el día 15 de octubre, de modo que a inicios del nuevo curso tampoco se podrá contar con las nuevas plazas. En paralelo, la guardería El Niu dispone de otras 82 plazas y en la ciudad también hay algunas plazas más de un centro educativo privado. Este curso están ocupadas casi la totalidad de las plazas disponibles entre los dos centros municipales.

Con la compra de El Triangle y la ampliación de La Pau, el ayuntamiento busca “dar respuesta a las familias con niños de 0 a 3 años, más, teniendo en cuenta que la Generalitat tiene como objetivo aplicar también la gratuidad posiblemente a Infantil 1 (I1) a partir del curso 2026 - 2027”, destacó la primera edil. La gratuidad alcanza ahora las plazas de I2.

Cabe recordar también que la capital del Urgell vive un considerable crecimiento demográfico que genera una mayor necesidad de puestos escolares.

El pasado 2024 se registraron 179 nacimientos frente a 148 defunciones y hay más menores de edad (3.814) que mayores de 65 años (3.205). La localidad se acerca a los 19.000 habitantes.