Balance “muy positivo” de la Firacóc 2025

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Firacóc 2025 de Tàrrega, el apartado gastronómico de la Festa Major de Maig, cerró ayer por la noche con un balance muy positivo, tanto de público como de ventas. En este sentido, la concejala de Promoción Económica, Núria Robert, afirmó que “Firacóc 2025 ha registrado un éxito abrumador. La afluencia de público ha sido superior a la del año pasado y se ha captado satisfacción por las ventas alcanzadas”. De hecho, la organización estuvo a punto de agotar bolsas y bandejas. Además, algunos expositores apuntaron que la cifra de ventas se había doblado en comparación al 2024. Y otros paradistas que participaron por primera vez en Firacóc expresaron su satisfacción por el volumen de negocio alcanzado.

Firacóc se ha convertido en una cita obligada en el marco de la fiestas locales. De hecho, solo abrir puertas el sábado ya fueron muchos los que entraron a comprar para poder seleccionar entre las muchas variedades, si bien las más solicitadas han sido las recetas tradicionales, cada vez se apuesta más por propuestas innovadoras.

La cita concentró en el Espai MerCAT a una veintena de expositores de Lleida y de otros puntos de Catalunya como Vic, Manresa o Perafita con una amplia variedad de coca de recapte y otras especialidades de panadería artesana. Robert reiteró una vez más que “con Firacóc, el ayuntamiento de Tàrrega sigue apoyando al sector económico de la panadería”.