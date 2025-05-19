Una gasolinera no suministra combustible a la Policía Local de Almacelles por impago del ayuntamiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La crisis en el ayuntamiento de Almacelles ha dado este fin de semana un paso más. Una patrulla de la Policía local tuvo que marcharse el sábado de la estación de servicio donde habitualmente repone el combustible de la flota sin hacerlo, al parecer, por reiterados impagos del ayuntamiento al propietario de la gasolinera, que se remontarían a meses atrás. Según fuentes conocedoras, la mediación del teniente de alcalde Josep Torres posibilitó que los agentes llenaran ayer el depósito tras la promesa de que hoy se aclararán los términos de los impagos y se tratarán de saldar.

Tras anunciar su dimisión la semana pasada, el alcalde, Joan Bosch (Pacte Local) ha convocado un pleno el miércoles para oficializarla. Bosch aseguró ayer no tener constancia de ningún incidente al repostar combustible. Sin embargo, apuntó que la “nueva interventora” reclama que todo se haga mediante “contratos”, de forma distinta “a lo que se ha hecho durante 20 años”. Josep Torres descartó hacer ningún comentario.

En paralelo, ERC ha convocado a todos los grupos a una reunión el día 22 para abordar la próxima composición del gobierno. En un comunicado, los republicanos apuntan a una gestión pactada. ERC (2) forma parte del gobierno, en minoría desde la salida de los Comuns.