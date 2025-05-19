Tres heridos en un accidente entre un camión y un coche en la A-2 en Bellpuig

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un accidente entre un camión y un coche en la A-2 en Bellpuig ha provocado tres heridos de gravedad menor, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido y ha trasladado al Hospital Arnau Vilanova de Lleida. Para el accidente, el SEM ha activado tres ambulancias.

El choque ha provocado dos kilómetros de retención en Castellnou de Seana y se ha producido antes de llegar a un tramo de obras.