Arrestados por la localización de un móvil robado después de un asalto en Lleida

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado miércoles a dos hombres y dos mujeres, de entre 25 y 32 años, ladrones especializados en el método de la siembra y que fueron arrestados en Cervera tras intentar huir de un control policial. Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.00 horas, cuando se produjo un robo en el aparcamiento de un supermercado en la calle Enginyer Antoni Llobet de Lleida.

Cuando una señora se subió a su vehículo, una chica le golpeó en la ventana para decirle que se le habían caído unas monedas al suelo. Tras salir del coche, se dio cuenta de que le habían robado el bolso del asiento. Los agentes pudieron localizar el móvil de la víctima, que llevaba en el bolso, cuando los ladrones circulaban por la A-2 en dirección a Bacelona.

Varias patrullas se incorporaron a la búsqueda hasta que una de paisano de Mollerussa pudo localizar el vehículo. Los agentes indicaron al conductor que parara pero este hizo caso omiso y huyó mientras los ladrones tiraban objetos por la ventana. Finalmente, pudieron darle el alto cuando salían de la autovía cerca de Cervera. A tres de ellos les constan antecedentes por hechos similares en toda Catalunya. Les localizaron cerca de 1.000 euros y joyas.