Binéfar deja pasar 7 meses sin definir su servicio de basuraLicita ahora un estudio para disponer de alternativas este verano

Tras la tempestad, la calma: el ayuntamiento de Binéfar dejará pasar al menos siete meses entre la tormentosa ruptura con la Comarca de la Llitera en materia de recogida de basuras antes de tomar cualquier decisión sobre las características del servicio que pretende aplicar en el municipio.

La alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, activó el 2 de mayo un procedimiento negociado con cuatro empresas (Ecotecno, Lomoa, Ecoin y Daat) de las que saldrá la adjudicataria de la “asesoría técnica para redacción de pliegos y documentación necesaria para tramitar la contratación del servicio de recogida de residuos de competencia municipal y limpieza viaria de Binéfar”.

La contrata, valorada en 14.950 euros (50 por debajo del límite del contrato menor que obliga a tramitar un concurso abierto) más 3.139,50 de IVA, tiene un plazo de ejecución de dos meses, lo que significa que el ayuntamiento no tendrá antes de finales de julio un diagnóstico sobre el que trabajar su posición. Ayer seguía sin constar como licitado, pese a que el plazo de presentación de ofertas era de 7 días, ni mucho menos como adjudicado en el Perfil del Contratante del ayuntamiento de Binéfar.

Y eso abre un horizonte de plazos administrativos y tiempos políticos que tiene opciones de llevar el debate sobre el modelo de servicio de basuras hasta las vísperas de la campaña de las próximas municipales.

La decisión de unir en una misma contrata la recogida de residuos y la limpieza viaria, que incluye la jardinería, tiene un actor clave en Acciona, la empresa que ahora presta el segundo servicio. Lo hace desde enero de 2021 con un contrato de cuatro años y un precio de 48.974 € mensuales que ya ha sido prorrogado por uno, hasta comienzos de 2026, y que solo puede ampliarse por ejercicios completos.

Otra prórroga, que ahora mismo es la opción más viable ante la dificultad de adjudicar la nueva contrata ampliada en apenas cinco meses, aplazaría la decisión a finales del año que viene, a menos de medio año de votar, y volvería a situar en el centro del debate local la polémica sobre el modelo de recogida de basuras, en el que la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, ya ha deslizado que tiene números el de cinco contenedores (amarillo para envases, azul para papel, verde para vidrio, marron para orgánica y gris para el resto) con tarjeta de identificación para poder usarlos.

Mientras tanto, la Comarca sigue prestando el servicio de recogida en Binéfar al mismo precio que antes de la ruptura, aunque el coste está pendiente de ser tarifado. El ayuntamiento de la capital ya ha consignado 250.000 € para retirar los contenedores soterrados de sus calles.

En los primeros cinco meses de despliegue del puerta a puerta en ocho de los 14 municipios de la comarca (en cinco hay islas de contendores y Binéfar mantiene el sistema antiguo) ha bajado un 25% (casi una tonelada diaria) la generación de la fracción resto, la que va al vertedero. La recogida selectiva se ha duplicado, llega al 40% y la tasa triplica en los pueblos con puerta a puerta la de la capital (60% por 20%).