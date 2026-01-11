SEGRE

El interior de la nueva estación de autobuses, casi listo

El interior de la nueva estación de autobuses, ubicada en el interior de los Docs y el entorno de la antigua harinera La Meta, está prácticamente listo. Ya está instalada la barrera en el acceso de los vehículos por la calle Príncep de Viana, así como las señales, los carteles que anuncian los andenes y las sillas en las zonas de espera. La Generalitat ya anunció que su objetivo es estrenar el equipamiento durante el primer trimestre del año.

