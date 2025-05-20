Purines del Baix Cinca para fabricar combustible de aviación en Teruel a cargo de una multinacional

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El catálogo de líneas de negocio que, al menos sobre el papel, está generando la descomunal concentración de granjas de cerdos de las comarcas de la Franja parece no tener límite, como la cabaña, que, con capacidad para 731.261 cabezas en el Baix Cinca y 742.812 en la Llitera según los últimos datos del Gobierno de Aragón, ya supera de manera holgada los 30 animales por habitante.

La última propuesta, que se suma a otras como la fabricación industrial de anticoagulantes y una avalancha de plantas de biogás y de biometano, consiste en producir combustible para aviones a partir del purín de cerdos criados en esas cuadras, principalmente en la ribera del Cinca.

Dos de las plantas de biogás proyectadas en esa zona por la empresa madrileña Solarig, una en Alcolea de Cinca y otra en Saidí, y una más en Peñalba, forman parte del proyecto Turboleta, con el que esa compañía, una multinacional que tiene como aliados financieros a entidades como el fondo Alantra y Banca March, proyecta fabricar anualmente en Teruel 81.700 toneladas de SAF (fuel sostenible para aviación, por sus siglas en inglés).

La producción equivaldría a 1.900 barriles diarios, aunque en función del suministro eléctrico podría llegar hasta los 2.500 al día y, de esa manera, superar las 107.000 toneladas al año.

El tinglado, con una inversión prevista de 1.050 millones de euros, incluye, además de la fábrica de fuel de Platea, la plataforma logística de Teruel, la construcción de plantas fotovoltaicas y eólicas en Corbalán, Cedrillas, El Pobo y Villalba Baja para garatizar el suministro eléctrico , y seis plantas de producción de biogás y biometano en Alcolea de Cinca, Peñalba, Saidí, Caspe, Tauste y Alfambra.

Así, el proyecto consiste en “producir combustible sostenible para aviación a partir de una ruta híbrida que combina el biometano y CO2 biogénico producido en las plantas de biogás” para “producir gas de síntesis, que posteriormente es procesado para formar cadenas de hidrocarburos, las cuales son finalmente fraccionadas para sintetizar” el fuel que quemarán los aviones.

La documentación del proyecto prevé que la planta de Alcolea genere el gas equivalente a 100 gwh (gigavatios hora, millones de kilovatios) y las de Saidí y Peñalba, 145 cada una.

Las tres plantas desarrollarán el mismo proceso de fabricación de biogás a base de tratar purín estiércol y paja mediante un sistema de digestión anaerobia (sin oxígeno) para, después, separar el metano del carbono de parte de esa producción.

Tanto el biogás como el metano se destinarán a su consumo como gases mientras que el carbono se licuará para su comercialización.

El gobierno de Aragón ha declarado el proyecto “de interés autonómico” y “prioritario para el desarrollo económico”.

La DGA tumba un parque solar por afectar al Aragón y Catalunya

La consejería de Presidencia, Economía y Justicia del gobierno de Aragón ha denegado los permisos para construir un parque solar en uns parcelas pendientes de transformar en regadío en la zona alta del Canal de Aragón y Catalunya porque iba a imposibilitar su desarrollo. Se trata del parque Marcela, promovido por Desarrollos del Mosco, una filial del grupo Atalaya, y que iba a desarollar una potencia de un mw (megavatio, mil kilovatios) en los términos municiples de Estadilla y de Fonz con la instalación de 2.280 módulos solares sobre una superficie de 3,72 hectáreas. La instalación “resulta incompatible” con la normativa autonómica sobre el despliegue de las energías de fuentes renovables, por “encontrarse la instalación ubicada en unas parcelas consideradas de regadío dentro del ámbito de Canal de Aragón y Catalunya”, resuelve la administración, que le deniega la autorización administrativa y la de construcción.

San Esteban asegura el suministro de los servicios

El ayuntamiento de San Esteban de Litera ha licitado instalación de tres bloques de paneles solares en otros tantos edificios municipales que “le permitirán ser prácticamente autosuficiente en materia energética” en lo que afecta a sus servicios. El proyecto, financiado al 100% por el programa DUS 5000 del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), tiene un presupuesto de 137.798,52, sin incluir la redacción del proyecto ni la dirección de la obra. Los trabajos, adjudicados a Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL con un plazo de ejecución de cinco meses, incluyen un panel de 30 módulos en la cubierta de la escuela y dos de 18 en el local social y la piscina, todos ellos con baterías e inversores. “Hace ya tiempo que el ayuntamiento trabaja en hacer sostenibles energéticamente las instalaciones municipales y en reducir al máximo la factura eléctrica”, dijo el alcalde, Fernando Sabés.

Candasnos se suma a la lista de plantas de biogás

Glyde Energy ha lanzado en Candasnos el noveno proyecto de plantas de biogás del Baix Cinca, que se suma a los anunciados para Belver de Cinca y Peñalba y las dos por municipios de Saidí, de Alcolea y de Fraga. Según el proyecto, que se encuentra en fase de consulta pública, tendrá capacidad para procesar 184.500 toneladas anuales de estiércoles, purines y otros resoduos ganaderos.