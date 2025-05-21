Cal Sant, en versión teatralizada

Los integrantes de esta representación, en una de las salas de Cal Sant. - J.GÓMEZ

Ivars d’Urgell vuelve a tener un grupo de teatro tras la creación del Sindicat, que sube al escenario con una propuesta singular y cargada de historia: visitas teatralizadas al emblemático edificio de Cal Sant. La dirección artística del proyecto corre a cargo de Dunia Carulla, que remarcó que la iniciativa nace de la voluntad de dar vida cultural a un espacio tan simbólico como esta antigua casa, recientemente adquirida por el ayuntamiento.

La obra se representará con un enfoque cómico y en clave de farsa, aunque basada en hechos históricos. “Lo más parecido a la realidad es pura coincidencia”, bromea la directora.

La historia arranca con la llegada de un marqués proveniente del Empordà, el marqués de Cruïlles, en 1777, tras casarse en con una descendiente de la familia Segarra de Ivars, y desde ahí se recorren distintas etapas históricas y personajes vinculados a la casa. La obra discurre por las distintas estancias del edificio, permitiendo una experiencia inmersiva y dinámica para los espectadores.

Las representaciones comenzarán el 1 de junio y se prolongarán durante todo el verano, hasta principios de octubre, con funciones el primer domingo de cada mes. El formato permitirá grupos reducidos para asegurar una visita íntima y personalizada, con pases tanto por la mañana como por la tarde.

Las entradas serán limitadas y se podrán adquirir a partir del próximo lunes, de 7 a 9, en el edificio de La Sala y a través del correo duniart77@gmail.com. El proyecto está abierto a cualquiera que quiera descubrir esta joya patrimonial desde una perspectiva original y divertida.

El alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, valoró muy positivamente la iniciativa, destacando su dimensión cultural y emocional para el pueblo. “Además, supone recuperar un grupo de teatro que llevaba años inactivo, una semilla que había quedado dormida y que ahora vuelve a germinar”, remarcó.

